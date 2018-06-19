انتظام العمل بجميع دواوين المديريات ومراكز الشرقية

اطمأن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية على سير وانتظام العمل بدواوين المديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك والعودة للعمل واستئناف الأعمال.



وشدد المحافظ على ضرورة الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة قطاعات العمل وتلبية طموحاتهم ونيل رضاهم.



وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لأعضاء الجهاز التنفيذي بمتابعة كافة المشروعات المنفذة في مختلف قطاعات العمل مع سرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.



كما وجه بتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية داخل الجهاز الإداري بالمحافظة، لتحقيق الانضباط في العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة أولا بأول، وكذا رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وإزالة اللافتات واللوحات غير المرخصة لإعادة الوجه الحضاري والجمالي لمدن المحافظة.