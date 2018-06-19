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أخبار البلد

تسليم الدولفين النافق بشاطئ جمصة لجامعة المنصورة

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 12:17 م
صدى البلد
حنان توفيق
أكد محمد شهاب عبد الوهاب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أنه تم تسليم الدولفين النافق بشاطئ جمصة إلى مركز الحفريات بكلية العلوم جامعة المنصورة للاستفادة منه فى أغراض البحث العلمي.

جاء ذلك بعد تلقي البيئة شكوى من أحد المواطنين، بوجود حيوان بحرى نافق بشاطئ جمصة ولم يتم تحديد نوعه، وفور تلقى الشكوى تم التنسيق مع الجهات المعنية وتشكيل لجنة لمعاينة جثة الحيوان النافق بحضور كل من د. هشام سلام عالم الحفريات بكلية علوم جامعة المنصورة ود. البيلي حطب مدير محمية أشتوم الجميل والإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا وممثل مجلس مدينة جمصة وممثلى معهد علوم البحار.

وأوضحت اللجنة المشكلة أن الحيوان النافق هو دولفين فى حالة تحلل كامل حيث تم أخذ المقاسات المطلوبة وقررت اللجنة تسليم الدولفين لمركز الحفريات بكلية العلوم جامعة المنصورة للاستفادة منه فى أغراض البحث العلمي.

وفي حالة وجود استفسار أو بلاغ يرجى التواصل على رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 أو على الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 حتى السابعة مساء ما عدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

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