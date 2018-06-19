تسليم الدولفين النافق بشاطئ جمصة لجامعة المنصورة

أكد محمد شهاب عبد الوهاب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أنه تم تسليم الدولفين النافق بشاطئ جمصة إلى مركز الحفريات بكلية العلوم جامعة المنصورة للاستفادة منه فى أغراض البحث العلمي.



جاء ذلك بعد تلقي البيئة شكوى من أحد المواطنين، بوجود حيوان بحرى نافق بشاطئ جمصة ولم يتم تحديد نوعه، وفور تلقى الشكوى تم التنسيق مع الجهات المعنية وتشكيل لجنة لمعاينة جثة الحيوان النافق بحضور كل من د. هشام سلام عالم الحفريات بكلية علوم جامعة المنصورة ود. البيلي حطب مدير محمية أشتوم الجميل والإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا وممثل مجلس مدينة جمصة وممثلى معهد علوم البحار.



وأوضحت اللجنة المشكلة أن الحيوان النافق هو دولفين فى حالة تحلل كامل حيث تم أخذ المقاسات المطلوبة وقررت اللجنة تسليم الدولفين لمركز الحفريات بكلية العلوم جامعة المنصورة للاستفادة منه فى أغراض البحث العلمي.



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