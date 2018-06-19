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فن

أغنية أطاوع لمحمود الليثى تقترب من 500 ألف مشاهدة

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 12:14 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
اقتربت أغنية "أطاوع" التي يقدمها المطرب محمود الليثى إلى 500 ألف مشاهدة عبر يوتيوب، وهى الأغنية الدعائية لفيلم "قلب أمه" الذى يعرض حاليا فى موسم عيد الفطر.

يذكر أن الفيلم يقوم ببطولته كل من هشام ماجد وشيكو ودلال عبد العزيز ومحمد ثروت وأحمد سلطان ومن تأليف تامر ابراهيم ومحمد محمدى وإخراج عمرو صلاح.

وتدور أحداث الفيلم فى اطار اجتماعى كوميدى حول زعيم عصابة يُدعى (مجدي تختوخ) يدخل في مشاجرة يُصاب على إثرها؛ وينُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة حيث يحتاج إلى نقل قلب، وفي ذات الوقت تتوفى والدة الشاب (يونس)؛ فيلجأ اﻷطباء إلى نقل قلب والدته إلى (تختوخ) ﻹنقاذ حياته، فيتعامل مع (يونس) بطريقة حنان الأم وخوفها عليه.

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