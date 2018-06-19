جامعة جنوب الوادي تفوز بجائزتين ضمن جوائز الدولة التشجيعية

أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فوز جامعة جنوب الوادي، بجائزتين ضمن جوائز الدولة التشجيعية لهذا العام.



وقال الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، إن الجائزتين كانتا من نصيب الدكتور عبد الرحيم محمود على عبد الله المدرس بكلية العلوم بجامعة جنوب الوادي بقنا بجائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الأساسية جائزة العلوم الرياضية، والدكتور صديق خيامي حماد جاد الكريم المدرس بكلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي في مجال العلوم الزراعية.



وتوجه منصور، بالتهنئة للفائزين، مؤكدًا دعم الجامعة للباحثين وتوجيه كافة أوجه الرعاية للبحث العلمي لدوره في تعزيز دور الجامعة في حل مشكلات المجتمع وتطوير العملية البحثية داخل الجامعة.