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محافظات

الدفع بأتوبيسات لنقل طلاب الثانوية للامتحانات بالبحيرة.. صور

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 12:37 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
أكدت المهندسة نادية عبده المكلفة بتسيير أعمال محافظة البحيرة على تدبير وسائل انتقال بالمواقف العمومية ابتداء من اليوم لنقل طلبة الثانوية العامة إلى اللجان وفقا لخطوط سير محددة أثناء فترة الامتحانات.

وأوضحت عبده، أنه تم تشكيل فريق عمل من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومباحث المرور لمتابعة الالتزام بتعريفة الاجرة الجديدة بالمواقف علي مدار اليوم، والتأكد من تنفيذ القرارات الخاصة بتعديل التعريفة وعدم استغلال السائقين للمواطنين وإلزامهم بوضع استيكر للتعريفة الجديدة للأسعار على سياراتهم وكذا وضع لوحات إعلانية بتعريفة الركوب داخل مجمعات المواقف حيث تم اعلان تعريفة النقل على الموقع الإلكتروني للمحافظة والتنويه عنها بوسائل الاعلام المختلفة.

ووجهت مديرية التموين ومباحث التموين بمتابعة موقف السلع التموينية ومدى توافرها للمواطنين خاصة بالمناطق الشعبية وكذا متابعة المخابز والتأكد من إنتاجها الخبز المطابق للمواصفات والأوزان، وفقا للحصص، مشيرة إلى أنه لا زيادة في أسعار رغيف الخبز، حيث قامت الحكومة بتكليف وزارة التموين بدفع فرق قيمة السولار للمخابز.

وناشدت "عبده" المواطنين بسرعة الإخطار والاتصال بغرفة عمليات المحافظة للإبلاغ عن أي معوقات أو مشاكل تعتري تطبيق التعريفة الجديدة.
الدفع بأتوبيسات لنقل طلاب الثانوية للامتحانات بالبحيرة.. صور
الدفع بأتوبيسات لنقل طلاب الثانوية للامتحانات بالبحيرة.. صور
الدفع بأتوبيسات لنقل طلاب الثانوية للامتحانات بالبحيرة.. صور
الدفع بأتوبيسات لنقل طلاب الثانوية للامتحانات بالبحيرة.. صور
الدفع بأتوبيسات لنقل طلاب الثانوية للامتحانات بالبحيرة.. صور
الدفع بأتوبيسات لنقل طلاب الثانوية للامتحانات بالبحيرة.. صور
الدفع بأتوبيسات لنقل طلاب الثانوية للامتحانات بالبحيرة.. صور
الدفع بأتوبيسات لنقل طلاب الثانوية للامتحانات بالبحيرة.. صور
الدفع بأتوبيسات لنقل طلاب الثانوية للامتحانات بالبحيرة.. صور
الدفع بأتوبيسات لنقل طلاب الثانوية للامتحانات بالبحيرة.. صور

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