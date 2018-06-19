حيل لتحسين مزاجك ومحاربة الاكتئاب الموسمي

مع اختلاف الطقس من مكان لآخر ومع الانتقال من بلد إلى آخر تشعرين بما يسمى بالاكتئاب الموسمي، الذي يجعلك قلقة ودائما حزينة، لذلك قدم موقع "هيلث كير" الأمريكى طرق فعالة عديدة تخلصك من الإكتئاب أبرزها:



- أدخلي الضوء الطبيعي إلى منزلك الشمس تساعدك على شحن طاقتك النفسية لتخليصك من الاكتئاب الموسمي.



- غيري نظامك الغذائي وتناولي نظام غذائي غني بالفيتامينات مثل B6 وB1 التي تساهم في تحسين مزاجك.



- تناولى الأسماك الغنية بالأوميجا 3 والتي تحفز عملية إنتاج السيروتونين الذى يساعد على تحسين مزاجك



-نظمي دورة نومك واحظي بعدد ساعات نوم كاف لأن هذا يمنح جسمك وذهنك الراحة التي يحتاجان إليها.

