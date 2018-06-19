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محافظات

فرحة عارمة بين طلاب الأدبى في الدقهلية لسهولة التاريخ

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 01:58 م
صدى البلد
همت الحسينى
أنهى طلاب وطالبات الثانوية العامة بالدقهلية أداء امتحاني الفيزياء والتاريخ في سادس أيام الامتحانات، حيث خرج طلاب العلمي من اللجان وسط حالة من الحزن بسبب صعوبة امتحان الفيزياء وأصيب بعضهم بحالة من البكاء فور خروجهم.

وأكد عدد من الطلاب صعوبة أجزاء من الامتحانات، مطالبين المسؤولين بمراعاة ذلك عند التصحيح، كما ساد الحزن على وجوه أولياء الأمور أمام اللجان فور سماعهم بصعوبة الامتحان من أبنائهم.

فيما سادت حالة من السعادة بين طلاب القسم الأدبى بسبب سهولة مادة التاريخ، مشيدين بالامتحان حيث إنه جاء فى مستوى الطالب المتوسط متمنين باقى المواد أن تكون فى نفس المستوى.

يذكر أنه أدى اليوم 41966، طالب وطالبة مقسمين 13706 طلاب شعبة الأدبي، و19247 طالب وطالبة فى شعبة العلمي و8594 في شعبة الرياضيات، و419 طالبا وطالبة بنظام الدبلومة الأمريكية سادس أيام امتحانات الثانوية العامة.

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