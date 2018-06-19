ضبط 18 قطعة حشيش بحوزة تشكيل عصابى بإدكو

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إدكو تحن إشراف اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، وبتوجيهات من اللواء محمد هندى مدير المباحث من القبض على تشكيل عصابى للاتجار بالمخدرات وبحوزته 18 قطعة حشيش.



وكانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة إدكو مفادها قيام كل من: "إ س ط" 23 سنة صياد سبق اتهامه في (4) قضايا متنوعة (سلاح، مخدرات) آخرهم القضية جنح مركز شرطة إدكو (سلاح بدون ترخيص)، و"أ ب ش" 27 سنة صياد ومقيما بمدينة إدكو [سبق اتهامه في القضية جنح مركز شرطة إدكو (أداب )].



بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة.. متخذين من مدينة إدكو مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.



وبتقنين الإجراءات وتم استهداف المتهمين المذكورين بمأمورية بمحال إقامتهما وأماكن ترددهما أسفرت عن ضبطهما حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامي بمدينة إدكو وبحوزتهما (18) قطعه لمخدر الحشيش تزن (150) جراما تقريبًا، مبلغ (445) جنيهًا، هاتف محمول، سلاح أبيض "سكين".



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما وأضاف الثاني بحيازته للسلاح الابيض بقصد الدفاع.. وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



