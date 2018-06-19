المالية تنفي فرض ضرائب على عربات الفول والآيفون

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن وزارة المالية منذ عام 2016 لم تفرض أي ضرائب جديدة، تحت اي مسمى، حرصا على تخفيف الأعباء على المواطنين.



وقال إن ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي من اتجاه الوزارة لفرض ضريبة على مستخدمي التليفون الآيفون وغيره، أو عربات الفول أو الاستغناء عن المستشارين أو تخفيض رواتب المديرين بالجهاز الاداري للدولة وغير ذلك من الأخبار الغريبة وغير المنطقية إنما هي اشاعات لا أساس لها من الصحة، لافتا إلى أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تنشر أخبارا كاذبة وتدعى نسبتها لمواقع إخبارية شهيرة عبر وضع لوجو هذه المواقع وهو ما يعد تدليس على الرأي العام.



وأشار الى أن الفترة الحالية تحتاج لتكاتف المجتمع مع الحكومة في مواجهة تلك الشائعات المغرضة التي تستهدف اثارة البلبلة لدى الرأي العام وتصدير مشاعر الإحباط والغضب من الوضع الاقتصادي، وهو أمر لن نسمح به لأنه يهدم جهود البناء والتنمية ويقلل من النجاحات التي حققتها مصر.



وطالب وسائل الإعلام المختلفة بتفعيل ميثاق الشرف الإعلامي وتوخي الحذر في تناول أي أخبار مجهولة المصدر، أو نشر أقوال مرسلة، خاصة أن وزارة المالية حريصة على التعامل مع وسائل الإعلام بكل شفافية ووضوح، كما انها تمتلك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وموقع رسمي على الانترنت من أجل هدف وحيد، وهو تعريف الرأي العام بكل ما يدور داخل الوزارة من تطورات وسياسات مالية، ايمانا بأن المجتمع شريك أساسي مع وزارة المالية.



وأضاف أن وزارة المالية ترحب باي استفسار عن جميع جوانب عملها وسياساتها سواء من وسائل الإعلام او حتى المواطنين العاديين فكلنا شركاء في بناء مصرنا الغالية حتى نضعها في المكانة اللائقة بين الأمم.