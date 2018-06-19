ماكرون يرد على مراهق فرنسي ناداه بشكل غير لائق.. فيديو

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن انزعاجه من نداء مراهق فرنسي له باسم "مانو"، قائلا للشاب الفرنسي: "لا تناديني بـ"مانو" بل قل السيد الرئيس".



ووفقا لمقطع فيديو نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية، اليوم، الثلاثاء، رصد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائه بالشباب في العاصمة باريس، شابا في سن المراهقة ناداه باسم "مانو" وهو الأمر الذي قد يبدو أنه لم يعجب الرئيس الفرنسي.



وأضاف الموقع أن الشاب أطلق اللفظ على الرئيس الفرنسي بود قائلا: "كيف الحال يا مانو"، وعلى الفور وجه ماكرون حديثه للشاب قائلا: "لا يجب أن تتحدث بهذا الأسلوب أو أن تقول هذا، الرئيس الفرنسي لا يحب أن يطلق عليه اسم "مانو"، بل يمكن أن تقول السيد الرئيس، فأنت الآن في مناسبة رسمية وعليك أن تتصرف على النحو الذي يليق بهذا الحدث".



وعلى الفور وجه الشاب الفرنسي اعتذاره للرئيس ماكرون قائلا: أسف سيدي الرئيس.



