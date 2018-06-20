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محافظات

1.7 مليون جنيه لإحلال وتجديد محولات الكهرباء بالأقصر

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 04:09 ص
صدى البلد
شمس يونس
أعلن المهندس حجاج عبده محمد، رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، انه "تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الخامسة من خطة الوزارة والتي تتضمن إحلال وتجديد محولات القدرة على نطاق مراكز ومدن المحافظة، لتحسين أداء الشبكة بالمحافظة".

وأوضح أنه تم تنفيذ المرحلة الخامسة علي مستوي مراكز ومدن المحافظة، ففى مركز ومدينة الزينية تم رفع قدرة " تكبير" محول بخيت من 300 ك. ف. ا. إلي قدرة 500 ك ف ا ، و تم رفع قدرة محول غزالي بتركيب كشك كامل بالمحول بالإضافة قدرة 200 ك ف ا".

وفى مركز ومدينة الطود ، تم رفع قدرة ( تكبير ) محول الدوشي من 200 ك.ف. ا.إلى 300 ك. ف. ا ، وتم رفع قدرة محول البلدية من 300 ك.ف ا إلي 500 ك ف ا ، و تم رفع قدرة محول الديراني بتركيب كشك كامل بالمحول قدرة 200 ك ف ا، و تم رفع قدرة محول الشيخ سلطان بتركيب كشك كامل بالمحول الى 200 ك. ف.ا ، وكذلك محول الطود الغربي بتركيب كشك كامل بالمحول قدره 200 ك ف ا ، ومحول حسين حسن من 200 ك ف ا إلي 300 ك ف ا.

وأشار الى أنه تم تنفيذ تلك الأعمال الواردة بالمرحلة الخامسة بتكلفة إجمالية تقدر بمليون وسبعمائة ألف جنيه.

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