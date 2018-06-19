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أخبار البلد

البيئة: الإمساك بتمساح نيلي في الشرقية وتسليمه لحديقة الحيوان

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 12:36 م
صدى البلد
حنان توفيق
نجح فريق وحدة التماسيح بوزارة البيئة فى الإمساك بتمساح نيلى بترعة الولجا مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وكان قد ورد بلاغ من قبل أحد المواطنين يفيد بتضرر أهالى قرية الولجا بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية من ظهور تمساح بترعة ري، مما أثار الذعر بين أهالي القرية.

وفور تلقى البلاغ أصدر محمد شهاب عبد الوهاب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة توجيهاته بتشكيل لجنة من محمية أشتوم الجميل ببورسعيد وفرع جهاز شئون البيئة بالشرقية ووحدة إدارة التماسيح بمحميات أسوان ومركز مدينة منيا القمح وبالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات ومديرية الموارد المائية والري بالشرقية ومديرية الموارد المائية والري بالقليوبية ومركز شرطة منيا القمح  لمعاينة موقع البلاغ المذكور، تمكنت وحدة التماسيح من الإمساك بالتمساح المذكور وأخذ كافة القياسات اللازمة والتأكد من خلو الموقع من أية تماسيح أخرى.

وأثنى اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بجهود وزارة البيئة فى الإمساك بالتمساح المبلغ عنه، كما طالب بتسليم التمساح لحديقة حيوان الشرقية لزيادة الوعي الجماهيري بهذا النوع حيث تم الموافقة على ذلك وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتسليم.

وطالبت البيئة المواطنين، في حالة وجود استفسار أو بلاغ بالتواصل على رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 أو على الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 حتى السابعة مساء ما عدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار ال 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

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