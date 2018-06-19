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محافظات

تحرير 30 محضرا لمستخدمي مياه الشرب في الزراعة بالوادي الجديد

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 02:06 م
صدى البلد
منصور ابو العلمين
حررت محافظة الوادي الجديد، 30 محضرا لمستخدمي مياه الشرب في أغراض الزراعة بأحياء مدينة الخارجة.

وأكد المهندس مجدى الطماوى رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، أن المحاضر تتضمن تغريم المخالفين بغرامات مالية متنوعة بالتنسيق مع الإدارة القانونية بالمركز وتتراوح الغرامات المالية من 3000- 12 ألف جنيه حسب المساحة المنزرعة وأسلوب ومصدر الري وطريقته.

وقال الطماوي، إن رئاسة المركز تقوم بتوجيه إنذارات بسداد الغرامات التي جري إقرارها على مخالفة إهدار مياه الشرب، وفى حال عدم استجابة المخالف يتم تحرير المحضر ضده، واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن، مشيرا إلى أن هناك استجابة كبيرة من المواطنين بإنهاء المخالفة، والالتزام بالحفاظ على مياه الشرب من الإهدار.

وأضاف، أن تكلفة توصيل مياه الشرب للمنازل باهظة وتكلفة تنقيتها من شوائب الحديد والمنجنيز وغسيل فلاتر محطات مياه باهظة للغاية، وهناك من يفتح مياه الشرب طوال النهار لري قطع أراضي مخصصة للبناء أصلًا مثل تقسيم أرض السلام السكني، وهناك مواطن يصرخ في جنوب المدينة من انقطاع المياه بمنزله، مؤكدًا أن دور مجلس المدينة توصيل مياه الشرب لجميع المناطق خاصة الأحياء السكنية البعيدة مثل البري والسحابة والسلخانة.

ولفت رئيس مركز الخارجة، إلى أن المركز شكل لجانًا للمرور على جميع الأراضي المخصصة للبناء ومحاطة بأسوار داخل الأحياء السكنية في مناطق التوسع والامتداد العمراني الجديد، وهي مناطق: "أرض المعلمين، تقسيم الزراعيين، أرض المهندسين، تقسيم إسكان ضباط الشرطة، أرض السلام ، والتي جرى استغلالها في الزراعة باستخدام مياه الشرب لتحرير محاضر لها.

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