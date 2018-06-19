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محافظات

طلاب القسم الأدبي بالمنوفية: التاريخ سهل دون صعوبات

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 03:39 م
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
محمد احمد
أبدى العشرات من طلاب القسم الادبي بالثانوية العامة في محافظة المنوفية سعادتهم لسهولة امتحان مادة التاريخ .

وقالت أسماء كمال، طالبة بمركز بركة السبع، إن امتحان مادة التاريخ جاء سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط مع احتوائه علي بعض النقاط الغامضة.

واضافت كوثر عبد العزيز، طالبة، أن الامتحان جاء طويلا ولكنه سهل من الكتاب المدرسي.

يذكر ان نحو 7 آلاف و663 طالبا أدوا امتحان مادة التاريخ في الشعبة الأدبية من التاسعة صباحا وحتي الثانية عشرة ظهر اليوم.

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