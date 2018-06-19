طلاب القسم الأدبي بالمنوفية: التاريخ سهل دون صعوبات

أبدى العشرات من طلاب القسم الادبي بالثانوية العامة في محافظة المنوفية سعادتهم لسهولة امتحان مادة التاريخ .



وقالت أسماء كمال، طالبة بمركز بركة السبع، إن امتحان مادة التاريخ جاء سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط مع احتوائه علي بعض النقاط الغامضة.



واضافت كوثر عبد العزيز، طالبة، أن الامتحان جاء طويلا ولكنه سهل من الكتاب المدرسي.



يذكر ان نحو 7 آلاف و663 طالبا أدوا امتحان مادة التاريخ في الشعبة الأدبية من التاسعة صباحا وحتي الثانية عشرة ظهر اليوم.

