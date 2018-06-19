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محافظات

طلاب الثانوية بالقليوبية يشتكون من الفيزياء.. وفرحة بالتاريخ

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 01:57 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
اشتكى عدد من طلاب الثانوية العامة فى القليوبية من صعوبة امتحان مادة الفيزياء، فأكد طلاب لجنة مدرسة الثانوية بنين وبنات فى بنها من طول الامتحان والذى ضم 45 سؤالا وصعوبة سؤال الاختيارات به.

وقال الطلاب إن سؤال الاختيارات جاء فى غاية الصعوبة ولم يراع واضع الاسئلة الطالب المتوسط وشهدت بعض المدارس حالات بكاء وإغماءات بين الطالبات بسبب صعوبة الامتحان.

فيما عبر عدد من طلاب القسم الأدبي عن سعادتهم بامتحان مادة التاريخ، مؤكدين أن الامتحان سهل وفي مستوى الطالب المتوسط.

من ناحية أخرى شهد محيط اللجان تجمع العشرات من الأهالي أمام اللجان للاطمئنان على أبنائهم الذين يؤدون الامتحانات وحرصوا على ترديد الأدعية وقراءة القرآن متحملين ظروف حرارة الجو.

وأكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية انتظام سير العمل داخل لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة، مضيفًا أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية لمتابعة الامتحانات، كما أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القليوبية لتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة والكنترول المركزي والتنسيق مع مديرية الصحة لتوفير الأطباء والأدوية والزائرات الصحيات بلجان الامتحانات.

وأضاف أنه تم التنسيق مع مديرية التموين لتوفير الوقود لسيارات نقل أوراق الأسئلة والإجابات وتوفير الخبز للمعلمين بالاستراحات البالغ عددها 24 استراحة 12 للرجال و12 للسيدات وتوفير كافة سبل الراحة بها للمعلمين.

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