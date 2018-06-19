ناقد: لقاء مصر وروسيا لا يقبل القسمة ..فيديو

أكد جمال زهيرى، الناقد الرياضى، أن لقاء مصر وروسيا حاسم ولا يقبل القسمة على مرتين لأنه يؤهل مصر أو لا يؤهلها، موضحًا أن اعتبارات أنهم أصحاب الأرض والجمهور ليس له علاقة بالمكسب أو الخسارة.





وتمنى "زهيري"، خلال استضافته ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2" اليوم، الثلاثاء، فوز مصر على منتخب روسيا والمنتخب السعودى على أوروجواى.





ونوه الناقد الرياضى بأن الجولة الأولى أثبتت أن من حق كل فرقة أن يحقق أحلامه، لافتًا إلى أنه يجب على المنتخب المصري أن يقوم بأداء مشرف اليوم مع روسيا.





وأشار إلى أن غياب محمد صلاح بمباراة مصر وأوروجواي أثر على الجانب الهجومى فى المباراة، معلقًا: "لابد أن كل اللاعبين الهجومين عندما تأتي الفرصة يشوط الكرة حتى لو مسجلش هدف بس نحاول".