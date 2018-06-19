محامي الإخوان يدفع بانتفاء التهم المنسوبة لمتهمي أحداث الإرشاد

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بـ"أحداث مكتب الإرشاد".





ودفع المحامي محمد الدماطي بانتفاء جريمة الاشتراك تحريض ومساعدة لأبنائها على تحريات غير جدية، وفق تعبيره، وانتفاء عناصر الركن المادي من فعل ونتيجة وعلاقة سببية في جرائم القتل والشروع في القتل، الدفع بانتفاء نية القتل، الدفع بانتفاء المسئولية الجنائية لتوافر سبب من أسباب الإباحة وهو الدفاع الشرعي عن النفس والمال.



