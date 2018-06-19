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محافظات

إحالة طبيبين بمستشفي القنايات ومنيا القمح للتحقيق.. صور

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 02:11 م
صدى البلد
وائل شاهين
أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، يرافقه الدكتور فكري الطنطاوي، مدير المكتب الفني والمشرف العام على مكتب وكيل الوزارة، والدكتور جمال الحفناوي، عضو المكتب الفني، زيارة مفاجئة على مستشفيات القنايات ومنيا القمح المركزي.

بدأت الزيارة الأولى بمستشفى القنايات وتفقد خلالها أقسام الاستقبال والعناية المركزة والغسيل الكلوي والحضانات والمعمل وقسم الأطفال، ووجه وكيل الوزارة الإدارات الفنية المعنية بالصيانة ومكافحة العدوى وإدارة المستشفيات بالمديرية بالمرور على المستشفى وعلاج السلبيات التي تم رصدها أثناء المرور؛ كما تم إحالة أحد الأطباء للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية لتركه العمل.

كما شدد وكيل الوزارة علي مدير إدارة التمريض بالمديرية بإعادة توزيع الهيئة التمريضية علي أقسام المستشفى ؛ كما تلاحظ قيام إدارة المستشفى بتلافي سلبيات المرور السابق ومنها توفير غرفه للجبس وتطور الأداء بالمستشفى.

وفي الزيارة الثانية قام وكيل الوزارة بزيارة مفاجئة لمستشفى منيا القمح المركزي تفقد خلالها أقسام الاستقبال والعناية المركزة والعمليات ووجه وكيل الوزارة بزيادة أعداد التمريض بالنوبتجيات ووضع خطة زمنية لرفع كفاءة قسم الإستقبال خلال شهر بالتنسيق بين مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة ومدير المستشفى.

كما شدد على رفع الرواكد والكهنة من أسطح المستشفى مع تكليف مدير الإدارة الصحية بمنيا القمح بإيجاد مخازن بديلة ومن ناحية أخرى قام وكيل الوزارة بالاتفاق مع رئيس قسم جراحة المناظير بالمستشفى بتجهيز قافلة طبية جراحية في تخصصات جراحة المناظير والجراحة العامة والعظام والأنف والأذن إلي مستشفي الحسينية خلال عشرة أيام .

كما قرر إحالة اثنين من الأطباء للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية لتغيبهم عن العمل وأثنى على تواجد مدير المستشفى ورئيس قسم جراحة المناظير والفريق الطبي المتواجد بالنوبتجية.
إحالة طبيبين بمستشفي القنايات ومنيا القمح للتحقيق.. صور
إحالة طبيبين بمستشفي القنايات ومنيا القمح للتحقيق.. صور
إحالة طبيبين بمستشفي القنايات ومنيا القمح للتحقيق.. صور

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