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محافظات

الفيزياء والتاريخ يرسمان البهجة على وجوه طلاب الغربية

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 03:45 م
صدى البلد
محمد عبد الخالق
سادت حالة من الفرحة والبهجة على وجوه الآلاف من طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الغربية اليوم عقب أدائهم امتحان مادتي "الفيزياء" و"التاريخ" في سهول ويسر حسب ما وصفه الطلاب لافتين أن امتحان المادتين اتسما بطول الأسئلة ليس أكثر، مؤكدين الأسئلة جاءت من الكتاب الوزاري وفي متناولهم جميعًا.

ووقف أولياء أمور الطلاب لأكثر من ساعتين انتظارًا لخروح أبنائهم وذويهم من الطلاب والطالبات وسط حفاوة بالغة وبكاء من الفرحة على وجوههم لسهولة أسئلة امتحان "الفيزياء " و"التاريخ"، وهو ما أثار حفيظة الجميع بينما حرص الطلاب على الإعراب عن سعادته بالتصفيق وإطلاق الزغاريد.

وفرضت الأجهزة الأمنية بالغربية حالة من الاستنفار الأمني لتأمين كافة لجان امتحانات الثانوية العامة، تحت إشراف اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، حيث انتشرت المدرعات ودوريات الشرطة لتأمين عمليات نقل أسئلة الإجابة والامتحانات وتأمين دخول وخروج الطلاب.

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