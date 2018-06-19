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ثقافة

ابتهالات وأناشيد دينية على مسرح الجمهورية.. السبت

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 05:01 م
جمال الشرقاوي
تقدم فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات حفلا في الثامنة مساء السبت 23 يونيو الجاري على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الابتهالات والأناشد الدينية يشدو بها نجوم الفرقة "تامر نجاح، محمد عبد الحميد، ابراهيم فاروق، أنغام مصطفى، وائل سراج، محمد عبد التواب، ايهاب ندا وحسام صقر".

ومن المعروف أن فرقة الإنشاد الديني اسسها الموسيقار الراحل (عبدالحليم نويرة )عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 وكان الهدف منها الحفاظ على التراث الغنائي الديني والفرقة تخصصت لتقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعده على الأناشيد والابتهالات الدينية وتشارك الفرقة سنويا في إحياء ليالي رمضان وذلك من خلال برنامج الاوبرا الرمضاني.

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