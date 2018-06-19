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أخبار البلد

فرحة عارمة بعد سهولة الفيزياء والتاريخ.. وطالبات: يا رب سهل الباقي

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 03:34 م
صدى البلد
نهلة الشربيني - عدسة: عمرو سيد
خرجت طالبات الثانوية العامة "الشعبة العلمية والأدبية"، اليوم، في حالة من البهجة والسعادة، واحتضان امهاتهن لطمأنتهم بشأن امتحان الفيزياء والتاريخ، مبشرينهن بسهولتهما ومن ثم الحصول على أفضل الدرجات.

وعمت أجواء الفرحة بين الطالبات اللاتي أكدت أن الامتحان كان سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط، ولم يخرج عن المتوقع، وأخذن في احتضان بعضهن مهنئين بعضهم بمرور أهم امتحان والأصعب بين مواد الثانوية العامة.

فأعربت سمية محمد، إحدى الطالبات، عن فرحتها بسهولة امتحان الفيزياء، مؤكدة أن الامتحان جاء غير متوقع، متمنية بذلك دخول الكلية التي ترغب في الالتحاق بها.

وأكدت سلمى عثمان، طالبة بالشعبة العلمية، سهولة الامتحان، مقارنة بالإنجليزي، حيث أعادت الفيزياء الفرحة لها مرة أخرى، مشيرة إلي أن الامتحان كان به بعض الصعوبات تميز الطلاب عن بعضهم البعض.

وأكدت مريم محمد، طالبة بالشعبة الأدبية، أن امتحان التاريخ، كان سهلا، مؤكدة أنه طمأنهم علي بقية الامتحانات حيث أن التاريخ هو الأصعب بينهم وجاء في مستوى الطالب المتوسط.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (656343) بخلاف طلاب المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، ويبلغ إجمالي عدد اللجان 1777 لجنة.

وكانت الوزارة أعلنت أنه سيتم فتح أبواب اللجان في تمام الثامنة والربع صباحا ليتم تفتيشهم بالعصا الإلكترونية لضبط أي وسائل غش قبل بدء الامتحان.

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