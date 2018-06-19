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أخبار العالم

الجيش اليمني يسيطر على مطار الحديدة بعد معارك عنيفة مع الحوثيين

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 01:59 م
مطار الحديدة
مطار الحديدة
على صالح
أعلنت القوات التابعة للرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، والمدعومة من "التحالف العربي" بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن سيطرتها على مطار الحديدة، غرب اليمن، بعد معارك عنيفة مع الحوثيين.

ووفقا لمصدر عسكري في "الحديدة" - حسب سبوتنيك - قال إن الجيش اليمني نجح اليوم بدعم من طيران التحالف في السيطرة على مطار الحديدة باستثناء بعض الجيوب التي لا يزال مسلحو جماعة أنصار الله يتحصنون بها.

وأضاف "أن الفرق الهندسية للجيش باشرت التطهير حول وداخل حرم المطار من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها مسلحو أنصار الله بكثافة".

كما أشار إلى "انسحاب غالبية مسلحي أنصار الله باتجاه مدينة الحديدة وتمركزهم في الأحياء السكنية حيث اعتلوا العديد من المباني السكنية والفنادق ونشروا قناصين".

وتستمر معركة قوات حماية الشرعية، في اليمن منذ الأربعاء الماضي للسيطرة على مطار الحديدة ومينائها من قبضة مسلحي جماعة "أنصار الله".

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