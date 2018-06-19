محافظ دمياط يتابع سير العمل بالمواقف وتطبيق التعريفة الجديدة

تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط خلال الساعات الأولى من صباح اليوم سير العمل بجميع المواقف بنطاق المحافظة، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.



وأكد المحافظ أنه أثناء عملية المتابعة تم دراسة جميع المشاكل والملاحظات الطفيفة، مشيرا إلى أنه تم التأكد من توافر سيارات الأجرة لنقل المواطنين وطلاب الثانوية العامة، ووجه لادارتى المرور و المواقف وجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتكثيف التواجد في المواقف للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة، مشددا على تنفيذ القرار الصادر بشأن السائقين المخالفين.



كما قرر محافظ دمياط توقيع غرامة مالية قدرها ٢٥٠ جنيها على السائقين المخالفين للتعريفة الجديدة وسحب رخص السيارة في حالة فرض زيادة عن التعريفة الجديدة المقررة وذلك للمرة الأولى.



كما قرر فى حال تكرار تلك المخالفة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠ جنيه وإلغاء خط سير السيارة وتحويل السائق المخالف الى النيابة الإدارية.