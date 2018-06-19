طارق لطفي يشكر محمد هنيدي لهذا السبب

وجه الفنان طارق لطفي الشكر للفنان محمد هنيدى عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، وذلك بعد أن قام هنيدى بتهنئة طارق لطفى على فيلمه الجديد 122، الذي يعد أول فيلم مصرى سيعرض بتقنية 4 دى فى مصر.



وكتب لطفى على صفحته الرسمية قائلا: "حبيبي يا هنيدي أنت الأجمل وفخور أن عندنا محمد هنيدي الإنسان والفنان.. وان شاء الله الفيلم هيعجبك جدا".



من المعروف أن طارق لطفى يجسد شخصية "طبيب"، يتعرض لعدة أزمات مع المحيطين به، وتضطره الظروف البحث وراء القضية التي يتهم فيها لإثبات براءته والفيلم من نوعية الأكشن.



والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر الياسري، فى أولى تجاربه السينمائية داخل مصر.