ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

طارق لطفي يشكر محمد هنيدي لهذا السبب

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 01:53 م
صدى البلد
سمر سعد
وجه الفنان طارق لطفي الشكر للفنان محمد هنيدى عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، وذلك بعد أن قام هنيدى بتهنئة طارق لطفى على فيلمه الجديد 122، الذي يعد أول فيلم مصرى سيعرض بتقنية 4 دى فى مصر.

وكتب لطفى على صفحته الرسمية قائلا: "حبيبي يا هنيدي أنت الأجمل وفخور أن عندنا محمد هنيدي الإنسان والفنان.. وان شاء الله الفيلم هيعجبك جدا".

من المعروف أن طارق لطفى يجسد شخصية "طبيب"، يتعرض لعدة أزمات مع المحيطين به، وتضطره الظروف البحث وراء القضية التي يتهم فيها لإثبات براءته والفيلم من نوعية الأكشن.

والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر الياسري، فى أولى تجاربه السينمائية داخل مصر.

ترشيحاتنا

إبراهيموفيتش يوجه رسالة قوية إلى محمد صلاح

محطات مهمة في حياة الفنانة الراحلة آمال فريد.. دخلت التمثيل في سن 17 عاما.. مصطفى أمين وأنيس منصور أبرز من اكتشفها.. واعتزلت الفن للزواج والإقامة في موسكو

شاهد.. أبو تريكة وجمعة في طريقهما إلى مباراة المنتخب مع روسيا

"العمل" السعودية: هذه المهن محظورة على المرأة في المملكة

التعليم: شاومينج وأعوانه لن يتمكنوا من التلاعب بدرجات طلاب الثانوية

ننشر تفاصيل واقعة آداء طالبين لامتحانات الثانوية بنفس الاسم

أمريكا تتهم روسيا بتطوير مخزن نووي سري في أوروبا

طارق سليمان يكشف حقيقة تولي البدري وجهاز الأهلي السابق قيادة الأهرام

وزير الشباب: تواصلت مع مرتضى منصور لحل أزمة عضويات الزمالك

ترامب يشعل الحرب مع الصين ويرفع التعريفات لـ200 مليار دولار

فيفا: مشاركة محمد صلاح ستشكل خطورة كبيرة على منتخب روسيا

المالية تنفي فرض ضرائب على عربات الفول والآيفون

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحضان والقبلات طالبات الثانوية العامة يحتفلن بسهولة التاريخ .. صور

إطلالات أنيقة للفنانات فى عيد الفطر.. صور

سعر غير متوقع لفستان إيفانكا ترامب.. صور

كارول سماحة تخطف الأنظار بإطلالة رائعة ..صور

استخدمي ملعقة الطعام في وضع المكياج بطرق احترافية.. صور

فيديو

شاهد.. آخر لقاء للفنانة آمال فريد قبل رحيلها
أتوبيسات بأعلام مصر تجوب شوارع روسيا.. فيديو
أتوبيسات بأعلام مصر تجوب شوارع روسيا .. فيديو
صديقة مقربة من ماهر عصام تكشف أسرار وفاته.. فيديو
وزير القوى العاملة: انتهاء إجراءات تسيير العملية الانتخابية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟