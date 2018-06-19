193 طالبا وطالبة يتغيبون عن أداء امتحان الفيزياء والتاريخ بدمياط

أكد السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس غرفة عمليات الثانوية العامة بدمياط، أن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط تابع منذ الصباح لحظة بلحظة سير العملية الامتحانية وشدد على انضباطها داخل وخارج اللجان.





وأضاف "سويلم" أنه تم إبلاغ غرفة العمليات بضبط تليفون محمول بحوزة طالب بلجنة المدينة المنورة التابعة لإدارة كفر سعد التعليمية وتم عمل محضر إثبات حالة وجار التحقيق معه بمعرفة الشئون القانونية.





فيما أكد "وكيل الوزارة" أن غرفة عمليات المديرية رصدت اليوم الثلاثاء، غياب 193 طالبا وطالبة عن حضور الامتحان، حيث أدى امتحان الفيزياء 6330 طالب وطالبة، فيما غاب عن أدائه 166 طالبا، كما أدى امتحان التاريخ 3830 طالبا وطالبة فيما غاب عن أدائه 27 طالبا وطالبة ، بإجمالي غياب 193 طالبًا وطالبة، على مستوى المحافظة، بينما لم ترصد العمليات أية معوقات او إثارة شغب في اللجان.





جدير بالذكر أن محافظة دمياط بها 9636 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة فى 30 لجنة امتحانية، من بينهم 3825 علمى علوم 2329 علمى رياضة و3482 أدبي، كما تم تجهيز 29 استراحة لاستقبال الملاحظين.



