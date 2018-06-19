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فن

نوال الزغبي تعلن موعد طرح كليبها الجديد قالوا

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 02:06 م
صدى البلد
سعيد فراج
أعلنت الفنانة نوال الزغبي، طرح أغنيتها الجديدة "قالوا" مساء اليوم الثلاثاء، في تمام السابعة مساءً، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وكتبت نوال الزغبي في تغريدة لها على "تويتر"، قائلة: "سماع يللا سماع قلبي شبع اوجاع ورجعلي يللا رجاع تحط ععينن .. ترقّبوا فيديو كليب "قالو" اليوم الساعة ٧ مساءً بتوقيت بيروت على قناتي الرسميّة على يوتيوب! اشتركوا هنا".

أغنية "قالوا" من كلمات مازن ضاهر، وألحان فضل سليمان، وتوزيع عمر الصباغ، وطرحتها نوال الزغبي في شهر مايو الماضي، قبل أن تطرح كليب الأغنية.
نوال الزغبي تعلن موعد طرح كليبها الجديد قالوا

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