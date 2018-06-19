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أخبار البلد

الثانوية العامة : الفيزياء فى مستوى ذكاء " نيوتن "

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 02:03 م
صدى البلد
القسم الميدانى
سادت حالة من الفرحة والابتسامة علي طلاب الثانوية العامة عقب ادائهم امتحان التاريخ ، بينما على النقيض تماما جاءت الشكاوى لصعوبة إمتحان الفيزياء نظرا لإحتياجه وقت أطول وصعوبة بعض الجزئيات.

رصدت عدسة "صدي البلد"آراء الطلبة حول مستوي مادتي الفيزياء والتاريخ عقب إستئنافهم ماراثون الثانوية العامة عقب إجازة عيد الفطر المبارك .

أشارت مها حسن فى البداية لصعوبة إمتحان الفيزياء واصفة إياه " بمستوى ذكاء نيوتن "، مستنكرة إستغراق الطلبة طوال العام بالمذاكرة وبالنهاية نستيقظ على شبح صعوبة إمتحانات شعبة العلمى رياضة وخاصة الرياضة البحتة ، الفيزياء.


بينما أكدت أشرقت طلعت ، لسهولة إمتحان التاريخ وخروجه عن الغموض بكافة جزئياته وبعده التام عن الصعوبة ومراعاة الطالب لأقصى درجة ممكنة.


يذكر أن طلبة الثانوية العامة إستأنفوا اليوم الثلاثاء امتحانات نهاية العام الدراسي 2017/2018 في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن كانت قد توقفت الامتحانات مؤقتًا خلال إجازة عيد الفطر المبارك بأداء مادتى الفيزياء والتاريخ ، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب ممتحني هذه المادة 368.349 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية غدًا الامتحان في مادة التاريخ ، ويبلغ إجمالي عدد ممتحني هذه المادة 254.508 طلاب وطالبة على مستوى الجمهورية.

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