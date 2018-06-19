محافظ الإسماعيلية يناقش معايير اختيارات مديري الإدارات

ترأس اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا للقيادات، والتي عقدها بحضور محمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبي، السكرتير العام المساعد ومدير عام الشئون المالية والإدارية ومدير إدارة تنمية الموارد البشرية والمستشار القانوني للمحافظة.



وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة المعايير والمحددات الخاصة باختيارات مديرى الإدارات الجدد للإدارات الخالية نظرًا لخروج قياداتها إلى المعاش والتقاعد.



وأكد المحافظ على حتمية ومراعاة اختيار أفضل العناصر والكوادر المؤهلة والمدربة لشغل المواقع القيادية، مع الأخذ في الاعتبار بذل أقصى الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية بمختلف المواقع القيادية لإعداد الصف الثاني من القيادات التي ستتولى إدارة تلك المواقع مستقبلا.