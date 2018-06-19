عبد الفتاح الجرينى يطرح أغنية 100 مرة.. فيديو

طرح المطرب عبد الفتاح الجرينى، أغنية جديدة بعنوان "100 مرة" على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك".



تعد الأغنية باللهجة المصرية ومن كلمات نادر عبد الله وألحان وليد سعد وتوزيع أسامة الهندي.



ويقول مطلع الأغنية "١٠٠ مرة حاولت أتقرب… وبيتهرب يحكم ليه من غير ما يجرب

دا مفيش اقرب مني ولا اطيب مني عليه

١٠٠ مرة انروحت اتعرف…بيه واتشرف… وافتكر إني واحد بستظرف

وبيتصرف بالطريقه دي معايا كدا ليه".



https://www.youtube.com/watch?v=48cGUvi_m1w&feature=youtu.be