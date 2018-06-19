دولة إسلامية تصدر قانونا يحظر تعدد الزوجات

أصدرت دولة تركمانستان قانونا يحظر تعدد الزوجات، وذكرت صحيفة "تركمانستان المحايد" أن الحكومة شرعت في إجراء تعديلات على قانون الأسرة، وحظت تلك التعديلات على موافقة الرئيس "قربانجولي بيرديمحمدوف" وتنص المادة السابعة على أنه "لا يسمح بتعدد الزوجات في تركمانستان".



وتشير التعديلات إلى أن المقصود بتعدد الزوجات هو العيش مع امرأتين أو أكثر في الوقت نفسه، ويدخل القانون الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من سبتمبر 2018، وينص القانون على أن أي شخص سيتزوج اكثر من مرأة ستكون عقوبته دفع غرامة مالية كبيرة أو الأعمال.



الجدير بالذكر أن الغالبية العظمى من سكان تركمانستان يعتنقون الإسلام، الذي يسمح بتعدد الزوجات، إلا أن قانون البلاد يفرض عقوبات جنائية على تعدد الزوجات.