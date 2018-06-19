86 % نسبة الحضور في انتخابات النقابة العامة للبناء والأخشاب

تفقد جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، يرافقه محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد، سير العملية الانتخابية القائمة اليوم "الثلاثاء" على عضوية ورئاسة مجالس إدارات النقابات العامة التابعة للاتحاد.



وكان مركز التدريب المهني لعمال البناء والأخشاب في القطامية، شهد اليوم إقبالا كبيرا تعدى الـ 86% من نسبة الحضور بالجمعية العمومية للنقابة العامة للبناء والأخشاب التي يبلغ عددها نحو 331 عضوا، حيث تجرى الانتخابات بالنقابة على منصب الرئيس فقط، بعد فوز 20 عضوا بالتزكية، ويتنافس على رئاستها (عبد المنعم الجمل رئيس النقابة الحالي، ومحمود الصحفي، رئيس اللجنة النقابية بأسمنت طرة).



جدير بالذكر أن الانتخابات تجرى اليوم الثلاثاء على مجالس الإدارات لـ13 نقابة عامة ممثلة في (البناء والأخشاب، السياحة والفنادق، البترول، البريد، الكيماويات، الاتصالات، العلوم الصحية، النيابات والمحاكم، السكك الحديدية، الأعمال المالية والضرائب والجمارك، المرافق العامة، النقل العام، والخدمات الصحية).