ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

86 % نسبة الحضور في انتخابات النقابة العامة للبناء والأخشاب

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 03:32 م
صدى البلد
أماني نوار
تفقد جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، يرافقه محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد، سير العملية الانتخابية القائمة اليوم "الثلاثاء" على عضوية ورئاسة مجالس إدارات النقابات العامة التابعة للاتحاد.

وكان مركز التدريب المهني لعمال البناء والأخشاب في القطامية، شهد اليوم إقبالا كبيرا تعدى الـ 86% من نسبة الحضور بالجمعية العمومية للنقابة العامة للبناء والأخشاب التي يبلغ عددها نحو 331 عضوا، حيث تجرى الانتخابات بالنقابة على منصب الرئيس فقط، بعد فوز 20 عضوا بالتزكية، ويتنافس على رئاستها (عبد المنعم الجمل رئيس النقابة الحالي، ومحمود الصحفي، رئيس اللجنة النقابية بأسمنت طرة).

جدير بالذكر أن الانتخابات تجرى اليوم الثلاثاء على مجالس الإدارات لـ13 نقابة عامة ممثلة في (البناء والأخشاب، السياحة والفنادق، البترول، البريد، الكيماويات، الاتصالات، العلوم الصحية، النيابات والمحاكم، السكك الحديدية، الأعمال المالية والضرائب والجمارك، المرافق العامة، النقل العام، والخدمات الصحية).

ترشيحاتنا

مصر وروسيا.. «دزاجوييف» برا و«صلاح» جوا

تعرف على وصية الفنانة آمال فريد قبل رحيلها

أسباب تدفع مشجعي العالم لترقب مباراة مصر وروسيا.. أولها صلاح

سؤال استفز محمد صلاح.. وهذا كان رده.. فيديو

وزير الشباب: تواصلت مع مرتضى منصور لحل أزمة عضويات الزمالك

الزمالك يسعى لضم نجم الإسماعيلي

طارق سليمان يكشف حقيقة تولي البدري وجهاز الأهلي السابق قيادة الأهرام

رئيس الوزراء الياباني لمنتخب دولته: شدي حيلك يا بلد.. فيديو

دولة إسلامية تصدر قانونا يحظر تعدد الزوجات

المالية تنفي فرض ضرائب على عربات الفول والآيفون

ضاحي خلفان: العرب فقدوا الثقة في قطر بسبب نظام الحمدين

يوتيوب مشاهدة مباراة مصر وروسيا بث مباشر لجميع السرعات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحضان والقبلات طالبات الثانوية العامة يحتفلن بسهولة التاريخ .. صور

إطلالات أنيقة للفنانات فى عيد الفطر.. صور

سعر غير متوقع لفستان إيفانكا ترامب.. صور

كارول سماحة تخطف الأنظار بإطلالة رائعة ..صور

استخدمي ملعقة الطعام في وضع المكياج بطرق احترافية.. صور

فيديو

التعليم: 9 حالات غش في امتحان الفيزياء و7 في التاريخ.. فيديو
فرحة عارمة بعد سهولة الفيزياء والتاريخ.. وطالبات: يا رب سهل الباقي
عاطف شادي: مباراة مصر وروسيا صعبة ونثق في الفوز.. فيديو
شاهد.. المشجعون المصريون بروسيا : "إن شاء الله منتخبنا هيشرفنا"
كرم كردي: لاعبو المنتخب جاهزون وحريصون على الفوز.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟