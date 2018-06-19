الصحة: هدفنا إزالة كافة التحديات أمام القطاع.. فيديو

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن هناك تعليمات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التنسيق بين الوزارات لصالح المواطن.





وأضافت "زايد"، خلال كلمتها بمؤتمر صحفى للتعليم العالى والصحة لعرض خطة العمل، اليوم الثلاثاء، أنه تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي من أجل خطوات سريعة تحقق مردودا إيجابيا سريعا لصالح المريض المصري من خلال توفير كافة الاحتياجات للمواطنين بالمستشفيات الجامعية.



