فيلم سوق الجمعة جاهز للعرض السينمائي

انتهى المنتج أحمد عبد الباسط من مراحل ما بعد التصوير لفيلم "سوق الجمعة" حيث أكد بأنه تسلم الفيلم كاملًا من المخرج سامح عبد العزيز.



وقال "عبدالباسط" إن نسخ الفيلم أصبحت جاهزة للعرض السينمائي وخلال الأيام المقبلة سيتم تحديد طرح الفيلم في دور العرض بالتنسيق مع شركة التوزيع، وأوضح بأن العمل سيكون أهداء للمخرج سامح عبدالعزيز.



واختتم المخرج أحمد عبدالباسط، بأن العمل سيتحدد موعد طرحه خلال يومين من الآن، لاسيما وأن العمل قد انتهي من المكساج والمونتاج والموسيقي التصويرية.



فيلم "سوق الجمعة" بطولة عمرو عبدالجليل وصبري فواز ودلال عبد العزيز وريهام عبدالغفور ونسرين أمين وسهر الصايغ ومحمد عز ومحمود حجازي وقصة محمد الطحاوي وسيناريو وحوار أحمد عادل سلطان وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج أحمد وأيمن عبد الباسط.