إحباط محاولة تهريب 42 ألف لتر مواد بترولية للسوق السوداء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة توجيه العديد من الحملات التموينية بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن.





أسفرت جهود الحملات عن ضبط محمد.ز.إ – 34 – مدير مسئول عن إحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة ، لقيامه بتجميع كميات من المواد البترولية بلغت 22,000 لتر مواد بترولية "بنزين 92" ، 20,000 لتر مواد بترولية "بنزين 80") ، وعدم إثبات الكميات بالدفاتر الرسمية بقصد التصرف فيها.





كما تم ضبط هوارى.م.ث – 47 سنة – تاجر ، لقيامه بتجميع "338 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم" بداخل مخزن بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء، وضبط حسين.إ.س – 57 سنة – بائع ، حال استقلاله عربة كارو بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا بالقاهرة ، وبحوزته "30 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم" بقصد بيعها بالسوق السوداء.





وضبط أحمد.ص.ف – 31 سنه – بائع ، حال إستقلاله عربة كارو بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة ، وبحوزته "29 إسطوانة بوتاجاز" بقصد بيعها بالسوق السوداء، ضبط خالد.س.م – 37 سنه – بائع ، حال إستقلاله عربة كارو بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية ، وبحوزته "27 إسطوانة بوتاجاز" بقصد بيعها بالسوق السوداء، وضبط جمال.ع.م – 56 سنه – بائع ، حال إستقلاله عربة كارو بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ، وبحوزته "27 إسطوانة بوتاجاز" بقصد بيعها بالسوق السوداء.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والإحتكار وضبط الأسعار والعمل على مواجهة كافة صور الاستغلال والغش التجارى وخاصةً فى مجال إحتكار المواد البترولية والوقود وبيعها بالسوق السوداء.