محافظ بنى سويف يتفقد مواقف السيارات لمتابعة التعريفة الجديدة

أجرى المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، جولة موسعة في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، بمواقف سيارات الأجرة للوقوف على الوضع الحالي في الخدمات التي يتلقاها المواطن السويفي المتعلقة بملف الوقود، وذلك بعد زيادة أسعار المحروقات، والتي أعلنتها وزارة البترول السبت الماضي.



وتابع المحافظ بنفسه التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي أقرتها المحافظة، مستوضحًا من جماهير المواطنين مدى انتظام الخدمة والالتزام بالتعريفة القانونية، مشيرًا إلى أن المحافظة وفرت خطوطا ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين لسرعة التعامل مع أي مخالفات في هذا الصدد، وتأكد بنفسه من وجود الاستيكرات على زجاج السيارات والمطبوع عليها التعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى، موجها بضرورة أن يتم لصق الاستيكرات على كافة سيارات الأجرة بأقصى سرعة.



وتبادل الحديث مع السائقين، مستمعا لمطالبهم وشكاواهم والظروف التي يمرون بها بعد الزيادة الأخيرة في تعريفة الأجرة، حيث أكد لهم المحافظ على أنه أشرف بنفسه على تعديل الأجرة بما يحقق مصلحة السائقين والمواطنين، مطمئنا إياهم بأن المحافظة تنظر لكل أطراف منظومة الخدمة بأنهم مواطنون سواء مؤدي الخدمة أو من يتلقاها، وأن الجهاز التنفيذي بالمحافظة لن يسمح بحدوث ضرر لأي مواطن.



وأوضح محافظ بني سويف أن الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة ينبغي على الجميع أن يتعاون معها من أجل التخفيف من أثارها على سعر الخدمة، وأن الدولة لا تدخر جهدا من أجل تحقيق الرخاء ولكن الطريق مازال يحتاج مزيدا من الجهد والتحمل، مشيرا أنه ليس من المعقول احتساب التعريفة الجديدة بنفس الزيادة في أسعار الوقود، حيث يمثل عنصر البنزين والسولار أحد عناصر تكلفة الخدمة وليس الوقود هو العنصر الوحيد الذي يؤثر على تعريفة الأجرة.



وشدد المحافظ على مسؤولي المواقف والمرور والوحدات المحلية بالتواجد على مدار الساعة بالمواقف ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وتكثيف الحملات المرورية على الطرق والشوارع والميادين الرئيسية لمتابعة انتظام الخدمة ومنع كافة أوجه استغلال المواطنين وعدم الالتزام بالتعريفة القانونية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع توقف أو تأثر الخدمة بأي طارئ، مؤكدا أن المحافظة لن تسمح بأي أمر يعطل مصالح المواطنين.



وطالب المحافظ من الأجهزة المعنية بأنه يجب أن يكون لدى المحافظة دائما الاستعداد والتدبير المناسبة فيما يتعلق بخدمة النقل والمواصلات كونها أحد أهم المرافق، وذلك لمواجهة أي طوارئ، مشددا على ضرورة الاستعداد بشكل فعلي لضمان استمرار الخدمة بالشكل اللائق.



وشدد المحافظ بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بداخل ومحيط مواقف السيارات، لتسهيل حركة السير والمرور بمحيطها والحيلولة دون حدوث تكدس، والحفاظ على المنظر الحضاري لها خاصة وأن مواقف السيارات تعد من الأماكن التي تكتظ دائما بالمواطنين وطوال اليوم، حيث يجب التواجد على مدار الساعة بها للتعامل مع أي مستجدات في هذه الخدمة الحيوية.



ورافق المحافظ في جولته اللواء عصام العلقامي السكرتير العام، والمحاسب محمود مغربي رئيس مدينة بني سويف، والمهندسة نهى خاطر مدير المكتب الفني بالمحافظة، ومسؤولو المواقف والمرافق والنظافة، والتنفيذيون المعنيون.