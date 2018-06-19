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برلمان

برلماني يطالب وزيرة الصحة بحل أزمة نواقص الأدوية

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 02:01 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود إبراهيم
تقدم النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، ببيان عاجل لمجلس النواب موجه إلى الدكتورة هالة مصطفى، وزيرة الصحة، بخصوص أزمة نواقص الأدوية المتكررة، مشيرًا إلى أن هناك أزمة كبيرة في نقص العديد من أصناف الأدوية في الصيدليات الحكومية والخاصة فى العديد من المحافظات.

وقال النائب فى بيان له إن الدواء من السلع الأساسية والإستراتيجية الهامة التي لا يمكن الاستغناء عنها أو المساس بها، مضيفًا أن المواطنين في منطقة السلام يعانون أشد المعاناة في الحصول على الأدوية بسبب نقص تواجدها في كثير من الصيدليات وارتفاع أسعارها في السوق السوداء، وهو ما يضر بصحة المواطنين.

وطالب النائب الوزارة بأن تدرس خطة عاجلة للتنبؤ بنواقص الأدوية من خلال متابعة كل مستحضر وبدائله في السوق، والتأكد من إنتاج كل البدائل له بالسوق، تحسبا لأي نقص في أي منتج منهم، بالإضافة إلى تصميم قاعدة بيانات لجميع شركات الدواء المسجلة في مصر، سواء المحلية أو الأجنبية، بجميع أصناف الأدوية التي تنتجها بعدد خطوط إنتاجها والعبوات التي تنتج منها، وكيف يتم توزيعها.

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