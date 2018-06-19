أبرز أحداث لجان الثانوية اليوم: طالبان يؤديان الامتحان باسم واحد في البدرشين والمنيا.. والأمن الوطني يحقق في الواقعة.. وضبط 16 حالة غش وحيازة موبايل

حجازي:

أوراق الأسئلة وصلت إلى جميع اللجان دون تأخير

امتحانا الفيزياء والتاريخ في مستوى الطالب المتوسط

استأنف اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 19/6/2018 امتحانات الدور الأول، للعام الدراسي 2018/2017 في مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية وبمادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية (العلوم، والرياضيات).وصرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان بمادة الفيزياء (368,349) طالبًا، بينما بلغ عدد الطلاب بمادة التاريخ (254,508) طالبًا.وأعلن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان، أن امتحانات الثانوية العامة في يومها السادس سارت بشكل جيد ومنضبط حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.ورصدت الإدارة العامة للشئون القانونية وجود ورقتي إجابة لمادة اللغة العربية للطالب (أ.ع.م.ج) المحتجز بسجن المنيا شديد الحراسة أحدهما باللجنة الأصلية للطالب بالسجن، والأخرى بذات الاسم بلجنة مدرسة الشهيد عاطف الإسلامبولي الإعدادية للبنين التابعة لإدارة البدرشين التعليمية بالجيزة، وعلى الفور توجه حجازي برفقة إلهام إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وهشام جعفر مدير عام الشئون القانونية بالوزارة لمقر اللجنة، وقد تم ضبط الطالب أثناء قيامه بأداء امتحان مادة التاريخ وتم الاطلاع على بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بالطالب وكذلك بطاقة الرقم القومي الخاصة به، كما تم ضبط مذكرات تخص مادة التاريخ بحوزته داخل اللجنة ووجه حجازي بتحرير محضر إثبات حالة بالواقعة كما تم إخطار ممثلي الأمن الوطني والأمن العام بغرفة العمليات المركزية بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وأثناء تفقد حجازي للجنة تم ضبط ثلاثة من الطلاب أثناء محاولتهم للغش وبحوزتهم بعض الأوراق والمذكرات الخاصة بمادة التاريخ وتم تحرير محضر إثبات حالة بتلك الوقائع، كما وجدت بعض المخالفات الخاصة بتوزيع نموذج كراسة الامتحان حيث وجد ثلاثة طلاب يحملون النموذج حرف (د) ويجلسون في مقاعد متتالية بالمخالفة لتعليمات غرفة العمليات بالوزارة، وتم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة وعليه فقد أصدر حجازي تعليمات باستبعاد كلٍ من رئيس اللجنة، والمراقب الأول وإحالتهما للمساءلة القانونية.كما أعلن حجازي أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد الحالات الآتية خلال انعقاد الامتحان بمادتي التاريخ والفيزياء وهي على النحو التالي:• اللجنة رقم (2032) بمقر مدرسة سمهود الابتدائية الحديثة التابعة لإدارة أبو تشت التعليمية بمحافظة قنا حيث تم ضبط الطالبة (أ.ر.م) التي قامت بنشر أحد أسئلة كراسة امتحان مادة الفيزياء على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالبة وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة.• اللجنة رقم (856) بمقر مدرسة النهضة النوبية الإعدادية للبنين التابعة لإدارة وسط الإسكندرية التعليمية بمحافظة الإسكندرية، حيث تم ضبط الطالب (ي.م.م) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة امتحان مادة التاريخ على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.• اللجنة رقم (504) بمقر مدرسة الشهيدة منة الله ت.أ مجمع الحواتم للتعليم الأساسي سابقًا التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية بمحافظة الفيوم حيث تم ضبط الطالب (ع.هـ.م) وذلك خلال قيامه بالغش باستخدام هاتف محمول محمل عليه المنهج الدراسي لمادة الفيزياء وتم ضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.• اللجنة رقم (1994) بمقر مدرسة مؤسسة البلينا الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة البلينا التعليمية بمحافظة سوهاج، حيث تم ضبط الطالب (م.ح.ع) خلال محاولة الغش باستخدام سماعة بلوتوث وكارت فيزا أثناء انعقاد الامتحان وتم التحفظ على الأجهزة المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.• اللجنة رقم (1663) بمقر مدرسة بئر العبد الثانوية بنات التابعة لإدارة بئر العبد التعليمية بمحافظة شمال سيناء، حيث تم ضبط الطالبة (م.س.ع) بحوزتها جهاز هاتف محمول مغلق أثناء انعقاد الامتحان.• اللجنة رقم (1540) بمقر مدرسة كفر صقر الجديدة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية بمحافظة الشرقية، حيث تم ضبط الطالب (م.ط.ع) أثناء محاولته للغش باستخدام الفيزا كارت، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.• اللجنة رقم (530) بمقر مدرسة الشهيد محمد سيد عبد العزيز أبو شقرة ث بنين التابعة لإدارة طامية التعليمية بمحافظة الفيوم حيث تم ضبط الطالب (م.م.ع) وبحوزته جهاز هاتف محمول مغلق وتم ضبط الجهاز المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.• اللجنة رقم (1006) بمقر مدرسة شبراخيت الابتدائية التابعة لإدارة شبراخيت التعليمية بمحافظة البحيرة حيث تم ضبط الطالب (أ.ع.م) أثناء محاولته بالغش باستخدام جهاز الهاتف المحمول، وتم ضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.• اللجنة رقم (1083) بمقر مدرسة الأقباط الإعدادية بنات التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية بمحافظة الغربية حيث تم ضبط الطالب (م.أ.ب) خلال محاولته الغش باستخدام التليفون المحمول، وتم التحفظ على الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.• اللجنة رقم (1137) بمقر مدرسة كفر الشيخ الإعدادية بنات القديمة التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية بمحافظة كفر الشيخ حيث تم ضبط الطالبة (ي.ح.م) خلال قيامها بالغش باستخدام التليفون المحمول في مادة الفيزياء وتم التحفظ على الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة.• اللجنة رقم (1152) بمقر مدرسة الشهيد المقدم محمد لطفي العشري ث. بنين التابعة لإدارة بيلا التعليمية بمحافظة كفر الشيخ حيث تم ضبط عدد (5) طلاب وهم (أ.ع.أ)، (أ.م.أ)، (أ.م.أ)، (أ.ع.م)، (أ.ع.ر) خلال قيامهم بمحاولة الغش باستخدام التليفون المحمول في مادة الفيزياء وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المذكورين.كما أعلن حجازي أن ما ورد بتقرير غرفة عمليات اتحاد الطلاب مدارس مصر قد تضمن أن الامتحان بمادتي التاريخ والفيزياء في مستوى الطالب المتوسط.جدير بالذكر أن يوم الخميس الموافق 2018/6/21 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) بأداء الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) بإجمالي (110,822) طالبًا/ طالبة.