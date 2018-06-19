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كأس العالم

مدرب روسيا يستقر على تشكيل هجومى نارى فى مواجهة مصر

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 02:00 م
مصر وروسيا
مصر وروسيا
عمرو الحلوانى
استقر ستانيسلاف تشيرتشيسوف المدير الفني لمنتخب روسيا، عن تشكيل منتخب بلاده لمواجهة مصر اليوم فى الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم.

ومن المقرر أن يكون تشكيل المنتخ الروسى فى مواجهة الفراعنة كالأتى:

حراسة المرمى: إيجور أكينفيف.

خط الدفاع: فيرنانديس، أكينفيف، سيرجي إيجناشيفيتش، كوتيبوف.

خط الوسط: زيركوف، رومان زوبنين، جازينسكي، ألان دزاجويف، أليكسندر جولوفين.

خط الهجوم: فيودور سمولوف.

ويتصدر منتخب روسيا قمة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز على السعودية بخمسة أهداف دون رد، بينما يحتل منتخب مصر المركز الثالث بدون نقاط وخسر مباراته الأولى أمام أوروجواي بهدف نظيف.

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