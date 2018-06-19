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كأس العالم

مصر وروسيا.. «دزاجوييف» برا و«صلاح» جوا

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 02:02 م
صلاح و دزاجوييف
صلاح و دزاجوييف
على صالح
كشفت وسائل الإعلام الروسية عن أنه في الوقت الذي يشهد عودة نجم منتخب مصر محمد صلاح في المباراة المرتقبة اليوم مع روسيا في إطار المجموعة الأولى لتصفيات كأس العالم روسيا 2018 يغيب عن المشاركة مع منتخب روسيا لاعب وسط الميدان آلان دزاجوييف، الذي تعرض لإصابة في أوتار الركبة في الشوط الأول من المباراة الافتتاحية بين السعودية وروسيا والتي انتهت بـ5 اهداف مقابل لا شيء للمنتخب الحاضن للبطولة. 

وأكد لاعب كرة القدم الروسي أنه كان من الصعب معرفة سبب الإصابة منذ أن تدرب بشكل صحيح ، وذكر أنه سيستأنف الدورات التدريبية في الصالة الرياضية وسيبدأ في القيام ببعض التمارين. 

بينما تعززت معنويات مشجعي مصر بسبب خبر أن نجم ليفربول محمد صلاح سيلعب في المباراة بعد تماثله للشفاء من خلع في الكتف تعرض له في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد وهو ما أثار مخاوف من أن اللاعب سيغيب عن كأس العالم.

أعرب مشجعو صلاح، الذين ينظرون إليه على أنه تعويذة الفرقة، عن آمالهم في أن عودته ستعزز أداء الفريق خلال المباراة المرتقبة بعد أن اضطر المهاجم إلى عدم المشاركة في مباراة أوروجواي، التي انتهت بالهزيمة.

وتقام اليوم في تمام الساعة الثامنة المباراة الثانية لمنتخبي مصر وروسيا في إطار مباريات المجموعة الأولى لتصفيات كأس العالم روسيا 2018 في مدينة سان بطرسبورج.

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