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مباراة كولومبيا واليابان بث مباشر

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 01:58 م
كولومبيا واليابان
كولومبيا واليابان
عمرو الحلوانى
يلتقى بعد قليل كولومبيا مع نظيره اليابان ضمن منافسات المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليا بروسيا.

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معلومات عن مشاهدة مباراة كولومبيا واليابان مباشر اليوم كولومبياVs اليابان، البطولة: كأس العالم 2018، القنوات الناقلة: بي ان ماكس 1,2، الملعب : نيزني نوفغورود، المعلق : علي محمد علي (بي إن ماكس 1) + جواد يده (بي إن ماكس 2) + سوار الذهب (بي إن 4K).

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موعد مباراة كولومبيا واليابان
تبث مباراة كولومبيا واليابان يوم الثلاثاء 19 يونيو في تمام 3:00 عصرا بتوقيت السعودية. 

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