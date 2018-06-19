مباراة كولومبيا واليابان بث مباشر

يلتقى بعد قليل كولومبيا مع نظيره اليابان ضمن منافسات المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليا بروسيا.





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معلومات عن مشاهدة مباراة كولومبيا واليابان مباشر اليوم كولومبياVs اليابان، البطولة: كأس العالم 2018، القنوات الناقلة: بي ان ماكس 1,2، الملعب : نيزني نوفغورود، المعلق : علي محمد علي (بي إن ماكس 1) + جواد يده (بي إن ماكس 2) + سوار الذهب (بي إن 4K).





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