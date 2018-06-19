ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزيرا التعليم العالي والصحة يكشفان عن مفاجأة حول قوائم انتظار العمليات

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 05:03 م
صدى البلد
مجدى إبراهيم - مى شاهين
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أن وزارتي التعليم العالي والصحة تعملان بخطوات سريعة، قائلًا:"المواطن يأمل فينا خير".

وأضاف عبد الغفار، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الثلاثاء بحضور الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة، لعرض خطة العمل المشترك خلال الفترة القادمة، أن أهم النقاط التي تمت ناقشتها هي تطوير المناهج، ودور المستشفيات الجامعية في تقديم الخدمات الصحية في القانون الجديد، وكذلك دور الجامعات في منظومة العلاج من علاج طبيعي وخدمات صحية.

وتابع عبد الغفار، أنه تم مناقشة تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم انتظار مرضى العمليات ويتم القضاء على هذه الظاهرة، وربط المستشفيات الجامعية بمنظومة الكترونية تتيح تكامل عدد الأسرة في وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وكذلك الربط الجغرافي بين المستشفيات الامعية ووزارة الصحة لتحقيق التكامل بين المستشفيات لتوزيع الخدمة بطريقة لائقة.

ترشيحاتنا

صدى البلد يرصد احتفالات المصريين بشوارع سان بطرسبرج .. فيديو

غدا.. عقد قران مى سليم ووليد فواز بحضور الأهل والأصدقاء

مباراة كولومبيا واليابان بث مباشر

20 ألف مشجع مصري في لقاء الفراعنة وروسيا بالمونديال

الإفتاء تكشف عن طاعة قال عنها النبي إنها تدخل الجنة

السفير السوداني لـ"صدى البلد": انفراجة بمفاوضات تساعي سد النهضة المقبلة

ملف عربي مشترك لاستضافة مونديال 2030

قرار عاجل من البرازيل ضد حكم مواجهة سويسرا

رسميا.. كوبر يعلن تشكيل مصر أمام روسيا.. وصلاح أساسيا

تردد قناة bein sports المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وروسيا

مصر وروسيا.. «دزاجوييف» برا و«صلاح» جوا

ننشر تفاصيل واقعة آداء طالبين لامتحانات الثانوية بنفس الاسم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مباراة بولندا والسنغال ..20 دقيقة ..أسود التيرانجا تهدر هدفا أمام النسور البيضاء

وزيرة الصحة: ربط أسرّة الرعايات والحضانات بمنظومة مميكنة.. صور

بالأحضان والقبلات طالبات الثانوية العامة يحتفلن بسهولة التاريخ .. صور

إطلالات أنيقة للفنانات فى عيد الفطر.. صور

سعر غير متوقع لفستان إيفانكا ترامب.. صور

فيديو

إجماع على سهولة الفيزياء والتاريخ لطلبة الثانوية العامة.. فيديو
وزيرة الصحة: إشراف هندسة القاهرة على مركز المعايرة بمعهد ناصر
وزيرا التعليم العالي والصحة يكشفان عن مفاجأة حول قوائم انتظار العمليات
المصريون يؤازرون المنتخب على أنغام المزمار البلدي.. فيديو
عاجل.. انطلاق مباراة السنغال وبولندا بث مباشر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟