وزيرا التعليم العالي والصحة يكشفان عن مفاجأة حول قوائم انتظار العمليات

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أن وزارتي التعليم العالي والصحة تعملان بخطوات سريعة، قائلًا:"المواطن يأمل فينا خير".



وأضاف عبد الغفار، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الثلاثاء بحضور الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة، لعرض خطة العمل المشترك خلال الفترة القادمة، أن أهم النقاط التي تمت ناقشتها هي تطوير المناهج، ودور المستشفيات الجامعية في تقديم الخدمات الصحية في القانون الجديد، وكذلك دور الجامعات في منظومة العلاج من علاج طبيعي وخدمات صحية.



وتابع عبد الغفار، أنه تم مناقشة تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم انتظار مرضى العمليات ويتم القضاء على هذه الظاهرة، وربط المستشفيات الجامعية بمنظومة الكترونية تتيح تكامل عدد الأسرة في وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وكذلك الربط الجغرافي بين المستشفيات الامعية ووزارة الصحة لتحقيق التكامل بين المستشفيات لتوزيع الخدمة بطريقة لائقة.