ضبط 109 قضايا تهريب دقيق مدعم خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة عدة حملات تموينية بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن .



أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 27 قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز، و109 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و9 قضايا فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و26 قضية فى مجال الغش التجارى.



كما تم ضبط 523 قضية فى مجال "المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين"، و13 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، و10 قضايا فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و4 قضايا فى مجال الألعاب النارية، وقضية فى مجال السلع مجهولة المصدر.



وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والإحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على إستقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين .