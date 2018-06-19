الحرب تشتعل بين نيكول سابا ونادين نجيم.. والأولى ترد

ردت الفنانة نيكول سابا على الحرب الباردة التي نشبت بينها وبين الفنانة نادين نسيب نجيم، بسبب حجم دور كل منهما في مسلسل "الهيبة" بجزئيه الأول والثاني، الذي شاركا فيه مع الفنان تيم حسن.



ووجهت نيكول رسالة غير مباشرة إلى نادين نسيب نجيم، عبر "تويتر"، قالت فيها الأولى: "ما بحياتها بطولة الممثل بتنقاس بعدد المشاهد وكميتهن.. بيكفي تبيّن من مشهد واحد مش بالضرورة بال 50%50 و dominant ولا بال 60%40!! .. بكفّي ادّعاءات وتنظير وتبرير لأنو قاريين وفاهمين الممحي وعارفين شو عم بصير بالمطبخ! خلينا ساكتين وبلا ما نحكي اكتر من هيك! هاااااا".



مسلسل "الهيبة العودة" بطولة تيّم حسن، منى واصف، نيكول سابا ومن إنتاج صادق صباح وإخراج سامر البرقاوي.

