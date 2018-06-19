ضبط طالب مزق ورقة الإجابة وطالبة حاولت الغش بالهاتف بالغربية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط طالب مزق ورقة الإجابة وطالبة حاولت غش بالهاتف بامتحانات مادتي الفيزياء والتاريخ الثانوية العامة بلجان بمركزي زفتى والمحلة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الطلاب على مستوى الجمهورية.



وأوضح الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في بيان، أن غرفة العمليات والطوارئ رصدت وقائع ضبط فتاة "أ.م أ" طالبة ثانوية عامة منازل بمدرسة أم المؤمنين حال محاولتها الغش بواسطة الهاتف المحمول داخل لجنة الامتحانات بمدرسة عمرو بن العاص التابعة لإدارة غرب طنطا.



كما رصدت شروع "طه .س.أ" طالب بالثانوية فى تمزيق ورقه إجابته داخل لجنة بمدرسة سنباط المشتركة التابعة لإدارة زفتي التعليمية وإحالته للتحقيق من جهة مسئولي لجان امتحانات الثانوية العامة باللجنة.