نائب المصريين الأحرار يطلق مبادرة لمكافحة الإدمان بعين شمس

أطلق النائب محمد الكومي عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار حملة لمكافحة الإدمان بالتعاون مع مراكز الاستشفاء الحكومية.





وقال" الكومي"، فى بيان له إن انتشار المخدرات والانخراط فيها يمثل خطورة على المجتمع بأثره ، ولاسيما أن الدولة تبذل جهودا للحد من ظاهرة الادمان وتجارة المخدرات ، ولذا يتعين وجود دور مجتمعي ومدنى لمحو تلك الأزمة .





وأضاف نائب المصريين الأحرار، أن مبادرته لمكافحة الإدمان تتخذ محور الحد من تجارتها بالدائرة،وذلك من خلال نشر ثقافة تركيب كاميرات المراقبة لرصد تجار المواد المخدرة واخطار الجهات الأمنية بها، فضلا عن توفير دور استشفاء للمدمنين.





وأشار إلى أن خطواته لإدراج" الفودو" ضمن المواد المخدرة أحد محاور الحملة وتستهدف إدراج كافة المواد المخدرة المصنعه وغيرها ضمن الممنوعات.





واقترح نائب دائرة عين شمس تخصيص عام ٢٠١٩لمكافحة الإدمان نظرًا للخطوره الداهمه التي يشكلها على استقرار المجتمع.



