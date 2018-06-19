ننشر تفاصيل واقعة آداء طالبين لامتحانات الثانوية بنفس الاسم

رصدت الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم ، وجود ورقتي إجابة لمادة اللغة العربية للطالب (أ.ع.م.ج) المحتجز بسجن المنيا شديد الحراسة ، أحدهما باللجنة الأصلية المنعقدة للطالب بالسجن، والأخرى بنفس اسم الطالب ولكن بلجنة مدرسة الشهيد عاطف الإسلامبولي الإعدادية للبنين التابعة لإدارة البدرشين التعليمية بالجيزة.



وعلى الفور توجه الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، برفقة إلهام إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، و هشام جعفر مدير عام الشئون القانونية بالوزارة لمقر لجنة البدرشين، وقد تم ضبط الطالب أثناء قيامه بأداء امتحان مادة التاريخ اليوم.



وتم الاطلاع على بطاقة تحقيق الشخصية " رقم الجلوس" الخاصة بالطالب وكذلك بطاقة الرقم القومي الخاصة به، كما تم ضبط مذكرات تخص مادة التاريخ بحوزته داخل اللجنة أثناء سير الامتحان.



وقد وجه حجازي بتحرير محضر إثبات حالة بالواقعة ، كما تم إخطار ممثلي الأمن الوطني والأمن العام بغرفة العمليات المركزية بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

