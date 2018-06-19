وزيرة الصحة: إشراف هندسة القاهرة على مركز المعايرة بمعهد ناصر

قالت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، إن وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي عملتا سويًا بالتنسيق خلال أيام عيد الفطر المبارك بالمستشفيات الصحة والجامعية، مؤكدا أن المستشفيات لم تشهد مشاكل كما كانت تحدث مسبقة في تلك المناسبات.



وأوضحت زايد، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي المنعقد على هامش لقاءها مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، الثلاثاء، أنه الاكتمال حدث من خلال الإمداد المستلزمات الطبية من الجانب وزارة الصحة، والأكاديمي من الجانب الجامعي.



وأكدت الوزيرة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أوائل الوزارات التي تمد يد العون للصحة من أجل المواطن المصري، مشيرة إلى أنه في النهاية تعمل الوزارتين من أجل المواطن المصري الواحد.



وأشارت إلى أنه تم وضع خطة لخطوات سريعة لتحقيق مردود سريع للمرضى، بوجود أساتذة بالجامعات والأدوات من الصحة، قائلة: "واثقة أننا هنقدر نعمل حاجة من أجل المواطن، بنشكر أولادنا اللي في وزارة الصحة بيعملوا بكل المواقع والأماكن النائية، والجامعات من أجل تحسينها المناهج لما يليق بتخريج طبيب صالح للمواطن المصري".



وأردفت أنه تم إتخاذ قرار هام باكتمال العمل بين مركز المعايرة كلية الهندسة جامعة القاهرة مع مركز المعايرة معهد ناصر من أجل إشراف والتشغيل معايرة الأجهزة بوزارة الصحة تحت إشراف أساتذة الجامعة من خلال كلية الهندسة جامعة القاهرة.