عواض يشهد احتفالات ثقافة الإسكندرية بعيد الفطر



وقدمت الفرقة مجموعة متنوعة من التابلوهات الاستعراضية منها "أم الخلول، البمبوطية ، الغوازى ، الحجالة والحصان".



يذكر أن العروض مستمرة لمدة أسبوعين، وتبدأ يوميا في تمام الساعة 10 مساء أما التذاكر فتباع داخل القصر وأسعارها 25- 50-70-100 جنيه، وذلك في إطار احتفال فرع ثقافة الإسكندرية بعيد الفطر المبارك بالتعاون مع البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية.



وأقام القصر محاضرة بعنوان "فرحة العيد لأطفالنا ذوي الاحتياجات الخاصة" ألقتها د. عايدة خليفة نائب الاتحاد النوعي لذوي الإحتياجات، و تحدثت خلالها عما يخيفهم وما يسعدهم، و كيفية الدمج مع الآخرين.



وفي سياق متصل أقام بيت ثقافة ٢٦ يوليو ورشة عمل ماسكات للأطفال من البورو بمقر البيت بثروت، بجانب تنظيم زيارة لمركز محمد رشيد لعلاج الأورام للاحتفال مع الأطفال بعيد الفطر المبارك، وتم توزيع الماسكات و البالونات عليهم تحت إشراف الفنانات سمر مناع ،سهى أمين ونيڤين كامل.



كما أقام قصر ثقافة الشاطبي ورشة فنية بعنوان " استقبال العيد بألوان مبهجة"، تحت إشراف الفنانتين مروة قطري و إيمان السعيد، بجانب محاضرة بعنوان "الاستعداد لاستقبال العيد" ألقاها الأديب علاء أحمد.



وفي النزهة نظمت المكتبة الثقافية ورشة فنية لعمل كروت تهنئة بعيد الفطر، قامت الفنانة سلمى الوقدي خلالها بتدريب الرواد على كيفية توظيف الكانسون لعمل كارت بسيط و تزيينه بالفوم الملون بالجليتر، أعقب ذلك فقرة رسم على الوجه تحت إشراف الفنان مينا وليم.



ما أقام بيت ثقافة رشدي ورشة تصميم لوحات بالألوان المائية للأطفال، احتفالا بعيد الفطر المبارك قامت بتدريب الرواد الفنانة التشكيلية منى حسنى، بجانب ورشة تصميم بوستر احتفالا بعيد الفطر المبارك تحت إشراف الفنانتين ريم شوقى و سندس إبراهيم.



وفي أبو قير احتفل بيت الثقافة بعيد الفطر المبارك مع الأطفال من رواد البيت، بدأت الفعاليات بمحاضرة بعنوان " فرحة الصائمين بعيد الفطر" ألقتها نعمات محمد مسئول مكتبة الطلائع، أعقبها ورشة فنية لتصميم كارت تهنئة تحت إشراف الفنانة نهى أحمد، وعلى هامش الحفل قدم الأطفال فقرة غنائية تضمنت تقديم مجموعة متنوعة من الأغنيات منها هل البدر بدري ، أهلا بالعيد، و اختتم اليوم بمسابقة معلومات عامة و توزيع جوائز على الفائزين ، تحت إشراف عنايات أحمد مسئول مكتبة الطفل .



كما قدم قصر ثقافة برج العرب عرض مسرح عرائس بعنوان " نوسة والعيد"، تدور قصة العرض حول نوسة التي كانت تنتظر انتهاء الصيام و قدوم العيد لكي تتناول ما تشتهيه من لحوم و أسماك و مثلجات، بينما يريد أخيها دولة أن يتناول الفاكهة، فيسمع الدكتور عاف حديثهم، ليخبرهم أن العيد فرحة، و عليهم أن يتناولا ما يتناسب مع احتياجاتهما، فالمعدة بعد شهر الصوم تحتاج للطعام بشكل تدريجي، و بذلك يمكنهما الاستماع بالعيد و زيارة الأهل و الأقارب بدلا من قضاء العيد في المستشفى.



شهد د. أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أولى عروض الفرقة القومية للفنون الشعبية المقامة بقصر ثقافة الأنفوشي في إطار التعاون بين قطاعات الوزارة المختلفة.