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فن

عماد زيادة: ندعم منتخبا في كل مكان وتوقعاتي بالفوز في مباراة اليوم.. صور

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 04:58 م
صدى البلد
سعيد فراج
أكد الفنان عماد زيادة أنه حرص علي السفر إلي العاصمة الروسية موسكو، وذلك لدعم المنتخب القومي لكرة القدم في رحلته بكأس العالم.

وأضاف زيادة أن شوارع موسكو بها عدد كبير من المشجعين المصريين الذين ذهبوا أيضا لمؤازرة المنتخب المصري، كما أن المظهر الحضاري الذي يظهر به المصريون هناك، يدعو للفخر.

وأوضح أنه بالرغم من صعوبة مباراة اليوم أمام المنتخب الروسي إلا أنه يتوقع فوز منتخبنا بهدف مقابل لا شيء في هذه المباراة وسيكون للاعب العالمي محمد صلاح دور كبير، حتي نستطيع القضاء علي أسطورة كأس العالم مجدي عبدالغني وهدفه الوحيد الذي رافقنا منذ سنوات عديدة.

يذكر أن الفنان عماد زيادة شارك في بطولة مسلسل "نسر الصعيد" مع الفنان محمد رمضان ودرة ووفاء عامر وعائشة بن أحمد والذي عرض علي الشاشات في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا.
عماد زيادة: ندعم منتخبا في كل مكان وتوقعاتي بالفوز في مباراة اليوم.. صور
عماد زيادة: ندعم منتخبا في كل مكان وتوقعاتي بالفوز في مباراة اليوم.. صور
عماد زيادة: ندعم منتخبا في كل مكان وتوقعاتي بالفوز في مباراة اليوم.. صور

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