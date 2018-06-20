برلماني يطالب الحكومة بتثبيت العمالة المؤقتة بقطاعات الدولة

تقدم النائب أحمد عبد الوحد، وكيل لجنة الادارة المحلية، بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص تثبيت العمالة المؤقتة بقطاعات الدولة المختلفة، مشيرًا إلى أن هناك مئات الآلاف من الموظفين العاملين بالدولة ينتظرون قرار الحكومة بتثبيتهم منذ سنوات طويلة.





وأكد النائب فى بيان له أن أوضاع العمالة المؤقتة في القطاعات المختلفة بالدولة أصبحت مأساوية خاصة بعد أن قضوا سنوات طويلة في العمل يتقاضون مكافآت شهرية بسيطة جدًا، حيث أنهم عند التعاقد يتم تحرير عقود لهم لفترة زمنية تتراوح بين 3 و7 سنوات وأكثر من ذلك وبعد انتهاء المدة لم يتم تثبيتهم بسبب تحايل الشركات في بعض الأحيان واللجوء إلى الفصل التعسفي قبل إتمام العامل مدته اللازمة للتثبيت.



